Какие изменения происходят с растениями и животными в разное время года.
Окружающий мир
Какие изменения происходят с растениями и животными в разное время года.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например растения осенью опадает листва , весной на дереве появлчются почки , а летом поспевают плоды животные также готовятся к зиме запасяясь едой , зайцы меняют шубки , белки делают запасы еды , медведи уходят в спячку .
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