Скорость электрички 50 км/ч .Между конечными станциями 175 км.Больше или меньше 4 ч идёт электричка, если остановки занимают 35 мин

Математика

Скорость электрички 50 км/ч .Между конечными станциями 175 км.Больше или меньше 4 ч идёт электричка, если остановки занимают 35 мин

Автор: Гость