Скорость электрички 50 км/ч .Между конечными станциями 175 км.Больше или меньше 4 ч идёт электричка, если остановки занимают 35 мин
Математика
Скорость электрички 50 км/ч .Между конечными станциями 175 км.Больше или меньше 4 ч идёт электричка, если остановки занимают 35 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)175:50=3,5(ч.)=3ч30мин-идет электричка без остановок 2)3ч30мин+35мин=4ч05мин-идет электричка с остановками Ответ:Электричка идет больше 4 часов.
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