Решите неравенство : √х-3gt;x-9

Математика
Решите неравенство : √х-3gt;x-9
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Вопрос правая часть вся под корнем
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