Напишите письмо - обращение к людям , в котором обьясните , почему нужно беречь и сохранять природу
Окружающий мир
Напишите письмо - обращение к людям , в котором обьясните , почему нужно беречь и сохранять природу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сожалению, окружающая нас среда становится грязнее с каждым днем. В реки сливаются отходы с различных заводом, леса уменьшаются, в городской черте деревьев и растений все меньше и меньше. Если в деревнях этот вопрос стоит не настолько серьезно, то в городах — это проблема промышленного масштаба. Постоянно растет количество заболевших различными заболеваниями, животные гибнут, как и растения. Виновата во все нынешняя экология.Спросите своих бабушек и дедушек, как они жили в былые времена. Наверняка они расскажут вам, что тогда чувствовали себя во много раз лучше, поскольку воздух был прозрачным, реки — чистыми, а все продукты — только натуральными.Если мы не будем беречь окружающую нас природу, то общая экология будет становится все хуже. Задумайтесь об этом.
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