Помогите, пожалуйста! Обратная ИЛИ прямая пропорция+ Решение. Самолёт пролетит ра??стояние между городами за 6 часов со скоростью 850 км/ч. За сколько часов пролетит это расстояние самолет , скорость которого на 150 км/ч больше...

Математика

Помогите, пожалуйста! Обратная ИЛИ прямая пропорция+ Решение. Самолёт пролетит ра??стояние между городами за 6 часов со скоростью 850 км/ч. За сколько часов пролетит это расстояние самолет , скорость которого на 150 км/ч больше скорости первого? Заранее спасибо.

Автор: Гость