Помогите, пожалуйста! Обратная ИЛИ прямая пропорция+ Решение. Самолёт пролетит ра??стояние между городами за 6 часов со скоростью 850 км/ч. За сколько часов пролетит это расстояние самолет , скорость которого на 150 км/ч больше...
Математика
Помогите, пожалуйста! Обратная ИЛИ прямая пропорция+ Решение. Самолёт пролетит ра??стояние между городами за 6 часов со скоростью 850 км/ч. За сколько часов пролетит это расстояние самолет , скорость которого на 150 км/ч больше скорости первого? Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При постоянном расстоянии увеличение скорости в 2 раза приведет к уменьшению времени в 2 раза. Зависимость между скоростью и временем является обратной пропорциональностью. 850 км/ч-----------6 ч 1000 км/ч----------х ч Обратная пропорциональность. 850:1000=х:6 х=850*6/1000=5,1 ч
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