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Из сумы чисел 29и11вычеть15
Математика
Из сумы чисел 29и11вычеть15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(29+11)-15= 40-15=25 Элементарно, Ватсон)
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