По­че­му хо­лод­ность Пе­чо­ри­на уди­ви­ла и оби­де­ла Мак­си­ма Мак­си­мы­ча?

Литература
По­че­му хо­лод­ность Пе­чо­ри­на уди­ви­ла и оби­де­ла Мак­си­ма Мак­си­мы­ча?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они были хорошими друзьями ,жили вместе долгое время ,и они не виделись очень долгое время ,поэтому должны были быть рады при встрече ,должны были поговорить ,а Печорину не было никого дела. Он очерствел ,забыл о дружбе .
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