Почему холодность Печорина удивила и обидела Максима Максимыча?
Литература
Почему холодность Печорина удивила и обидела Максима Максимыча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они были хорошими друзьями ,жили вместе долгое время ,и они не виделись очень долгое время ,поэтому должны были быть рады при встрече ,должны были поговорить ,а Печорину не было никого дела. Он очерствел ,забыл о дружбе .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Математика
На склад магазина в первый день поступило 236 кг картофеля, а во второй день - 248 кг. Весь картофель разложили в мешки по 4 кг в каждый. Сколько м...