Какое из утверждений о градусной сети верно? 1.Экватор- самая длинная параллель. 2.Все параллели имеют одинаковую длину. 3.Параллели показывают направление "север-юг". 4.Меридианы показываю направление "запад-восток".
География
Какое из утверждений о градусной сети верно? 1.Экватор- самая длинная параллель. 2.Все параллели имеют одинаковую длину. 3.Параллели показывают направление "север-юг". 4.Меридианы показываю направление "запад-восток".
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Все верны, кроме второго
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