Предлоги относят к служебным словам. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются предлогами. ВПЕРЕДИ всех шествовала бабушка, за ней, толкаясь и перешептываясь, остальные. Уже матросы отправились в город, и МИМО пр...

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Предлоги относят к служебным словам. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются предлогами. ВПЕРЕДИ всех шествовала бабушка, за ней, толкаясь и перешептываясь, остальные. Уже матросы отправились в город, и МИМО прошли санитары с носилками. Кусок ткани разрезали ВДОЛЬ, подшили, и получились симпатичные занавески. А вообще-то патентов у омского конструктора уже ОКОЛО тридцати. На стол водрузили блестящий самовар, и все расселись ВОКРУГ в ожидании рассказов приехавших. Нефть откачивается по трубам, которые врезаны СБОКУ ёмкости.

Автор: Гость