Помогите,кому не трудно... 1. Что было сделано Петром для развития просвещения ? 2. Что было сделано Петром для развития науки?

История
Помогите,кому не трудно... 1. Что было сделано Петром для развития просвещения ? 2. Что было сделано Петром для развития науки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр 1 основал академию наук, при нем появилась первая газета "Ведомости",создал систему светского образования, произвел реформу шрифта, открыл школу навигатских и математических наук, инженерную школу,артиллерийскую школу, медицинскую школу.
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