Помогите,кому не трудно... 1. Что было сделано Петром для развития просвещения ? 2. Что было сделано Петром для развития науки?

История

Помогите,кому не трудно... 1. Что было сделано Петром для развития просвещения ? 2. Что было сделано Петром для развития науки?

Автор: Гость