Твир розповидь на украинський мови про полуныця

Українська мова
Твир розповидь на украинський мови про полуныця
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Гость:
Напиши тип Місяць світить вночі
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