Треугольники abc и abd равные равнобедренные треугольники с общим основанием АВ. Докажите что прямые Ас и ВD параллельны

Математика
Треугольники abc и abd равные равнобедренные треугольники с общим основанием АВ. Докажите что прямые Ас и ВD параллельны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллельны потому что треугольники ранвобедренные ( равнобедренный треугольник это тот у которого все стороны равны) тоисть если эти 2 треугольника абсолютно равны значит и стороны будут соответственно одиноковыми
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