H2S==gt;SO2==gt;SO3==gt;NaHSO4==gt;Na2SO4
Химия
H2S==gt;SO2==gt;SO3==gt;NaHSO4==gt;Na2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 2) 2SO2 + O2 = 2SO3 3) NaOH + SO3 = NaHSO4 4) NaHSO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O
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