Вода в реке была теплая , но очень мутная. Синтаксический разбор предложения

Русский язык
Вода в реке была теплая , но очень мутная. Синтаксический разбор предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода-1 черта была-2 черты в реке-обстоятельство (_._._.) теплая и мутная-определение(волнистая линия)
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