Из комплекта чисел 1,2,..., 20 наугад выбирают число. Найти вероятность того, что наугад выбранное число делится на 2 или на 3.
Алгебра
Из комплекта чисел 1,2,..., 20 наугад выбирают число. Найти вероятность того, что наугад выбранное число делится на 2 или на 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа делящие на 2: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 (10 чисел), числа делящие на 3: 3,6,9,12,15,18 (6 чисел) 16/20=8/10=0,8 Ответ: 0,8.
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