Из комплекта чисел 1,2,..., 20 наугад выбирают число. Найти вероятность того, что наугад выбранное число делится на 2 или на 3.

Алгебра

Из комплекта чисел 1,2,..., 20 наугад выбирают число. Найти вероятность того, что наугад выбранное число делится на 2 или на 3.

Автор: Гость