Сочинить миниатюру про дождь

Литература
Сочинить миниатюру про дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что же это такое за окном ? Постоянное кап, кап, по крышам, по стеклам , по тротуарах. Конечно же , это дождь .Он посещает часто нас во времена весны , буйства и цветения , ибо земля пытает палкую потребность в его силе . Для некоторых это лучшая погода , потому что можно закутавшись в одеяло с чашечкой ароматного кофе или предположим чая , почитать давно забытуюю книгу , смотреть любимый фильм или просто провести это время сосвоей второй половинкой. Для других же , это ужаснейшая пора ибо они ничего не могут делать , у них наступает дедепрессивное состояние , когда все что в их силах - это ныть и мечтать о солнце и его лучах. Для каждого дождь , это что то свое , что то определенное ... Одним он помогает от найти вдохновение , у других же наоборот его забирает .... Для каждого дождь что то свое , что то сокровенное , неКая магия природы , которая меняет каждого, стоит лишь хоть раз увидеть его....
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