Решите пожалуйста 1082 и 1083 с решением полностью.А 1081 (4).Буду очень благодарна !)

Математика

Решите пожалуйста 1082 и 1083 с решением полностью.А 1081 (4).Буду очень благодарна !)

Автор: Гость