Решите пожалуйста 1082 и 1083 с решением полностью.А 1081 (4).Буду очень благодарна !)
Математика
Решите пожалуйста 1082 и 1083 с решением полностью.А 1081 (4).Буду очень благодарна !)
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Гость:
См. фото там все расписано по пунктам
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