Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником. Синтаксический разбор предложения

Русский язык
Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником. Синтаксический разбор предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Булька- подлежащее стал, чесать, греметь-сказуемые себе,ошейником- дополнения за ушами-обстоятельство
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