Вспомнив или узнав, что такое анаграмма, соотнесите слова, находящиеся в двух столбиках, найдя пару каждому из них. За каждый правильный ответ – 1 балл. 1. Лепесток А. Кардинал 2. Куроводство Б. Солепромышленность 3. Ирландка В...

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Вспомнив или узнав, что такое анаграмма, соотнесите слова, находящиеся в двух столбиках, найдя пару каждому из них. За каждый правильный ответ – 1 балл. 1. Лепесток А. Кардинал 2. Куроводство Б. Солепромышленность 3. Ирландка В. Ватерполистка 4. Апельсин Г. Светобоязнь 5. Лесопромышленность Д. Телескоп 6. Австралопитек Е. Руководство 7. Обезьянство Ж. Спаниель
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лепесток - телескоп куроводство - руководство кардинал - ирландка солепромышненность - лесопромышленность ватерполистка - австралопитек апельсин - спаниель светобоязнь - обезьянство
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