Как правильно задать вопросы? помогите
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Как правильно задать вопросы? помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Are they...or football? Have they...or a cat? Is he...or from Africa? Do they live...or in Tula? Does he go...or to the swimming pool?
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