Помогите с решением 4*287=X-5789 x=
Математика
Помогите с решением 4*287=X-5789 x=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*284=х-5789 1148=х-5789 -х=-1148-5789 -х=-6937 минус на плюс дает плюс отсюда х=6937
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