1 июня отмечается Международный день защиты детей 7-8 приложений

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1 июня отмечается Международный день защиты детей . Этот праздник сделали не просто так , а для того что бы все люди поняли как важно защищать детей . Они наше будущее . Им предстоит в дальнейшем защищать наши страны и строить города . Вот почему этот праздник так важен для всех .