1 июня отмечается Международный день защиты детей 7-8 приложений
Окружающий мир
1 июня отмечается Международный день защиты детей 7-8 приложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 июня отмечается Международный день защиты детей . Этот праздник сделали не просто так , а для того что бы все люди поняли как важно защищать детей . Они наше будущее . Им предстоит в дальнейшем защищать наши страны и строить города . Вот почему этот праздник так важен для всех .
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