Составте уравнение к задаче спортсмен прорлыл на лодке 45 км против течения реки ?? вернулся обратно затратив на весь маршрут 5ч30мин. найдите скорость лодки в стоячей воде если скорость течения реки равна 1.5км/ч

Алгебра

Составте уравнение к задаче спортсмен прорлыл на лодке 45 км против течения реки ?? вернулся обратно затратив на весь маршрут 5ч30мин. найдите скорость лодки в стоячей воде если скорость течения реки равна 1.5км/ч

Автор: Гость