Помогите пожалуйста 130 упражнение.

Русский язык
Помогите пожалуйста 130 упражнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Блеск- лишнее. Сияет - сверкает синонимы. 2.Письма - лишнее. Пишут - сочиняют син. 3. Рабочий - лишнее. Работал- трудился син. 4.Игра - лишнее. Играет - исполняет син. 5.Уныние - лишнее. Грустит- печалится син.
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