Вычислить 5/18+7/12 помогите

Математика
Вычислить 5/18+7/12 помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/18+7/12=10/36+21/36=31/36
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