Решите пожалуйста уравнения sin x=2^\2, cos x=1\2, cos x= - 1\2, cos x=3^\2, sin x=3^\2, cos x= -3^\2, sin x= - 3^\2
Алгебра
Решите пожалуйста уравнения sin x=2^\2, cos x=1\2, cos x= - 1\2, cos x=3^\2, sin x=3^\2, cos x= -3^\2, sin x= - 3^\2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sinx=? cosx=1/2; x=+-arccos1/2; x=+-π/3+2πn cosx=-1/2; x=+-(π-π/3)+2πn; x=+-2/3 π+2πn что означает 3^/2?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Составте уравнение к задаче спортсмен прорлыл на лодке 45 км против течения реки ?? вернулся обратно затратив на весь маршрут 5ч30мин. найдите ...
Русский язык
Русский язык
Предлоги относят к служебным словам. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются предлогами. 1.Споры и разговоры ВОКРУГ предстояще...
Математика