Напиши как называются группы животных у которых 6 конечностей состоящих из члеников и с 4 конечн.и кожей, покрытой шерстью

Окружающий мир

Напиши как называются группы животных у которых 6 конечностей состоящих из члеников и с 4 конечн.и кожей, покрытой шерстью

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