Для изготовления 6 кормушек для лосей использовали 12одинаковых досок.Сколько так??х досок потребуетсядля изготовления 36точнотаких же кормушек?

Математика
Для изготовления 6 кормушек для лосей использовали 12одинаковых досок.Сколько так??х досок потребуетсядля изготовления 36точнотаких же кормушек?
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Гость:
Есь че проверь. вот так
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