Для изготовления 6 кормушек для лосей использовали 12одинаковых досок.Сколько так??х досок потребуетсядля изготовления 36точнотаких же кормушек?

Математика

Для изготовления 6 кормушек для лосей использовали 12одинаковых досок.Сколько так??х досок потребуетсядля изготовления 36точнотаких же кормушек?

Автор: Гость