Пмогите пожалуйста! Определите подъёмную силу аэростата, вмещающего 1200м3 водород??, если оболочка и гандола со всеми приборами имеют массу 480 кг. Внешние услови считать нормальными
Физика
Пмогите пожалуйста! Определите подъёмную силу аэростата, вмещающего 1200м3 водород??, если оболочка и гандола со всеми приборами имеют массу 480 кг. Внешние услови считать нормальными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fпод = Fa - Fтяж1 - Fтяж2, где Fтяж1 - сила тяжести, действующая на водород внутри аэростата, Fтяж2 - сила тяжести, действующая на оболочку и т.д. Fпод = p(возд) g V - g (m1 + m2), Fпод = p(возд) g V - g (p(вод) V + m2), Fпод = 1,29*10*12*10^2 - 10 (9*10^-2*12*10^2 + 480), Fпод = 15 480 - 5 880, Fпод = 9 600 Н
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