Пмогите пожалуйста! Определите подъёмную силу аэростата, вмещающего 1200м3 водород??, если оболочка и гандола со всеми приборами имеют массу 480 кг. Внешние услови считать нормальными

Физика

Пмогите пожалуйста! Определите подъёмную силу аэростата, вмещающего 1200м3 водород??, если оболочка и гандола со всеми приборами имеют массу 480 кг. Внешние услови считать нормальными

Автор: Гость