Опишите внешность Михаила Федоровича Романова.
История
Опишите внешность Михаила Федоровича Романова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Портрет Михаила Фёдоровича Романова - типичный пример раннего перехода от средневековья к новому времени формы изображения человека, соблюдая черты иконы и светского портрета (именно с этого времени появился новый формат портретов). Образ Михаила Фёдоровича Романова был приближён к иконному. В молодости он имел кудрявые волосы и глубокие черты лица.
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