Опишите внешность Михаила Федоровича Романова.

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Портрет Михаила Фёдоровича Романова - типичный пример раннего перехода от средневековья к новому времени формы изображения человека, соблюдая черты иконы и светского портрета (именно с этого времени появился новый формат портретов). Образ Михаила Фёдоровича Романова был приближён к иконному. В молодости он имел кудрявые волосы и глубокие черты лица.