У совы у старой.Не глаза ,а фары-Круглые ,большие,Страшные такие.Мне надо подчеркнуть прилагательные слова.Подскажите пожалуйста какие это слова?

Русский язык

У совы у старой.Не глаза ,а фары-Круглые ,большие,Страшные такие.Мне надо подчеркнуть прилагательные слова.Подскажите пожалуйста какие это слова?

Автор: Гость