У совы у старой.Не глаза ,а фары-Круглые ,большие,Страшные такие.Мне надо подчеркнуть прилагательные слова.Подскажите пожалуйста какие это слова?
Русский язык
У совы у старой.Не глаза ,а фары-Круглые ,большие,Страшные такие.Мне надо подчеркнуть прилагательные слова.Подскажите пожалуйста какие это слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старой круглые большие страшные
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