А13. Масса нитрата натрия, взятого количеством 0,8 моль, равна 1) 68 г 2) 64 г 3) 42 г 4) 34 г Ответ объясните

Химия
А13. Масса нитрата натрия, взятого количеством 0,8 моль, равна 1) 68 г 2) 64 г 3) 42 г 4) 34 г Ответ объясните
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MrNaNO3=85 г/моль mNaNO3=n*Mr=0,8*85=68г ответ 1)
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