А13. Масса нитрата натрия, взятого количеством 0,8 моль, равна 1) 68 г 2) 64 г 3) 42 г 4) 34 г Ответ объясните

Химия

А13. Масса нитрата натрия, взятого количеством 0,8 моль, равна 1) 68 г 2) 64 г 3) 42 г 4) 34 г Ответ объясните

Автор: Гость