Подчеркнуть лишнее слово.вершина,душистый,чижи,тишина,ландыши,малыши,животное,чашка,сторонка,ложка,кошка,варежка,пушистый,кружка,снежки.
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Подчеркнуть лишнее слово.вершина,душистый,чижи,тишина,ландыши,малыши,животное,чашка,сторонка,ложка,кошка,варежка,пушистый,кружка,снежки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторонка. Потому что это единственное слово без шипящей в нем.
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