Срочно решите плиз 3 задачи по физике . даю 34 баллов 1 задача: кубик с ребром а=10см плавает в жидкости с плотностью р=1.5 г/см кубический , ПОГРУЗИВШИСЬ на 1/3 своего обьема, какую вертикальную силу следует приложить к друго...

Физика
Срочно решите плиз 3 задачи по физике . даю 34 баллов 1 задача: кубик с ребром а=10см плавает в жидкости с плотностью р=1.5 г/см кубический , ПОГРУЗИВШИСЬ на 1/3 своего обьема, какую вертикальную силу следует приложить к другому кубику , сделанного из того же материала, но с двое меньшим ребром, чтобы удержать его в воздухе? 2 задача: С какой силой атмосферный воздух давит на бумажный лист, расположенный на горизонтальном столе? Размеры листа 16 умножить на 20, атмосферное давление 1 умножить 10 в 5ой Па 3 задача: Давление газа в баллоне 23 кПа. С какой силой газ давит на дно баллона площадью 3.2 дм
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько атомов полония 84 Ро 210 распадется за одни сутки в препарате массой 1 г?
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