При равных нагрузках сила трения качения
Физика
При равных нагрузках сила трения качения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При равных нагрузках сила трения качения меньше силы трения скольжения.
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