При равных нагрузках сила трения качения

Физика
При равных нагрузках сила трения качения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При равных нагрузках сила трения качения меньше силы трения скольжения.
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