Дана арифметическая прогрессия (an), разность которой равна -5, a1=9,2. найдите a11
Алгебра
Дана арифметическая прогрессия (an), разность которой равна -5, a1=9,2. найдите a11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A11=9.2-50 a11=-40.8 Формула: an=a1+d(n-1) n-число которое ищем d- разность
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