Разложите на множители : а) 64р² - q² б)1 - 81в² в)16с²d² - 9 г) 25q ⁴- 169t⁶ д) 121 - (а+3)²
Алгебра
Разложите на множители : а) 64р² - q² б)1 - 81в² в)16с²d² - 9 г) 25q ⁴- 169t⁶ д) 121 - (а+3)²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)(8p-q)(8p+q) б)(1-9в)(1+9в) в) (4сd-3)(4cd+3) г) (5q^2-13t^3)(5q^2-13t^3) д не помню,как решать,на счет г тоже сомневаюсь,остальное верно
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