Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень массой 20 кг, объем котор??го 15000 см куб.?
Физика
Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень массой 20 кг, объем котор??го 15000 см куб.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fт= mg=30кг*9,8Н/кг=300Н Fa=(плотность воды gV=1000кг/м куб *9,8Н/кг*0,012м куб=120Н F=Fт- Fa=300Н-120 Н =180Н
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