Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень массой 20 кг, объем котор??го 15000 см куб.?

Физика

Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень массой 20 кг, объем котор??го 15000 см куб.?

Автор: Гость