Расставь знаки арифметических действий,чтобы равенство было истинным 4800-10-100=480

Математика
Расставь знаки арифметических действий,чтобы равенство было истинным 4800-10-100=480
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Гость:
480*10:100=480 Так надо
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