Расставь знаки арифметических действий,чтобы равенство было истинным 4800-10-100=480
Математика
Расставь знаки арифметических действий,чтобы равенство было истинным 4800-10-100=480
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480*10:100=480 Так надо
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