Отзыв по сказке терешечка
Литература
Отзыв по сказке терешечка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На этой неделе я прочитала сказку "Терёшечка." В этой сказке рассказывалось о том, как мальчик по имени Терёшечка попал в одно приключение, он попал к страшной ведьме, ведьма хотела его съесть, но мальчик был не дурачок и вернулся домой целый и невредимый!
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