у Коли и Сережи было вместе 60 монет Коля отдал Сереже 5 монет и у него стало в два раза больше чем у Серёжи сколько монет было у Коли И сколько у Серёжи

Математика
у Коли и Сережи было вместе 60 монет Коля отдал Сереже 5 монет и у него стало в два раза больше чем у Серёжи сколько монет было у Коли И сколько у Серёжи
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Гость:
Есь че проверь. вот так
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