у Коли и Сережи было вместе 60 монет Коля отдал Сереже 5 монет и у него стало в два раза больше чем у Серёжи сколько монет было у Коли И сколько у Серёжи

Математика

у Коли и Сережи было вместе 60 монет Коля отдал Сереже 5 монет и у него стало в два раза больше чем у Серёжи сколько монет было у Коли И сколько у Серёжи

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