Помогите решить уравнение, пожалуйста: 3x в квадрате-4x-1=0. Срочно!
Алгебра
Помогите решить уравнение, пожалуйста: 3x в квадрате-4x-1=0. Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2-4x-1=0 D=16+12=28 x1=(4+sqrt(28))/6 x1=2/3 + sqrt(28/36) x2=(4-sqrt(28))/6 x2=2/3 - sqrt(28/36)
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