Найдите значения выражения: (-1,75)*2/7) в кубе -(11,55) :3,3

Математика
Найдите значения выражения: (-1,75)*2/7) в кубе -(11,55) :3,3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((-1,75) * 2/7) в кубе - (11,55) : 3,3 = (-3,625) 1) (-1,75) * 2/7 = (-1,75) * 2 : 7 = (-0,5) 2) (-0,5) * (-0,5) * (-0,5) = (-0,125) 3) (11,55) : 3,3 = 3,5 4) (-0,125) - 3,5 = (-3,625)   
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