Помогите и объясните как решить ,только уравнение расписать нужно)) (5с+8)²-(с-10)²=0

Алгебра
Помогите и объясните как решить ,только уравнение расписать нужно)) (5с+8)²-(с-10)²=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Реши уравнение cosx=−2
Ответить
Русский язык
Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником . Синтакчический разбор пред??ожения пожалуйста
Ответить
Математика
у Коли и Сережи было вместе 60 монет Коля отдал Сереже 5 монет и у него стало в два раза больше чем у Серёжи сколько монет было у Коли И сколько у ...
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение, пожалуйста: 3x в квадрате-4x-1=0. Срочно!
Ответить
Математика
Найдите значения выражения: (-1,75)*2/7) в кубе -(11,55) :3,3
Ответить