Помогите и объясните как решить ,только уравнение расписать нужно)) (5с+8)²-(с-10)²=0
Алгебра
Помогите и объясните как решить ,только уравнение расписать нужно)) (5с+8)²-(с-10)²=0
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