Помогите пожалуйста! Пословицы и поговорки о Родине ( Нужно 15 ) срочно
Обществознание
Помогите пожалуйста! Пословицы и поговорки о Родине ( Нужно 15 ) срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина-мать умей за неё постоять,у чужой еды и вкус чужой,вся сосна своему бору шумит,каждый кулик своё болото хватит,где выросла сосна там она и красна,лебедю степь не к чему,дрофе озеро,на своей улице и собака-тигр,у своего гнезда ворон орла бьёт,человек без родины-соловей без песни,своя земля и в горсти мила,оставьте полевые цветы в полях,Киев-мать городов русских,и кости по родине плачут.
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