Помогите пожалуйста! Пословицы и поговорки о Родине ( Нужно 15 ) срочно

Гость: Гость:

Родина-мать умей за неё постоять,у чужой еды и вкус чужой,вся сосна своему бору шумит,каждый кулик своё болото хватит,где выросла сосна там она и красна,лебедю степь не к чему,дрофе озеро,на своей улице и собака-тигр,у своего гнезда ворон орла бьёт,человек без родины-соловей без песни,своя земля и в горсти мила,оставьте полевые цветы в полях,Киев-мать городов русских,и кости по родине плачут.