Какое из утверждений о географической карте верно?а)модель земного шара. Б) отсутствует градусная сеть. В)изображение поверхности Земли без искажений. Г)высота местности показана цветом

География

Какое из утверждений о географической карте верно?а)модель земного шара. Б) отсутствует градусная сеть. В)изображение поверхности Земли без искажений. Г)высота местности показана цветом

Автор: Гость