Какое из утверждений о географической карте верно?а)модель земного шара. Б) отсутствует градусная сеть. В)изображение поверхности Земли без искажений. Г)высота местности показана цветом

География
Какое из утверждений о географической карте верно?а)модель земного шара. Б) отсутствует градусная сеть. В)изображение поверхности Земли без искажений. Г)высота местности показана цветом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помойму это  вариант А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Рассказ о семье на английском языке 4 класс
Ответить
Литература
Нужно небольшое сочинение в 5-6 предложений. Как вы понимаете значение пословицы "Как пришло, так и ушло". Пожалуйста, помогите. Мне не нужно прям ...
Ответить
Химия
Составьте уравнения химических реакций, схемы которых даны ниже
Ответить
Алгебра
Помогите и объясните как решить ,только уравнение расписать нужно)) (5с+8)²-(с-10)²=0
Ответить
Алгебра
Реши уравнение cosx=−2
Ответить