Какое из утверждений о географической карте верно?а)модель земного шара. Б) отсутствует градусная сеть. В)изображение поверхности Земли без искажений. Г)высота местности показана цветом
География
Какое из утверждений о географической карте верно?а)модель земного шара. Б) отсутствует градусная сеть. В)изображение поверхности Земли без искажений. Г)высота местности показана цветом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помойму это вариант А
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