Подчеркни лишнее слово в каждом ряду.1 площадью альбом тенью серьёзный 2 букварь к??ньки письмо жильё
Русский язык
Подчеркни лишнее слово в каждом ряду.1 площадью альбом тенью серьёзный 2 букварь к??ньки письмо жильё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немного странно, ну ладно! Что думаю, то и подчеркну! В первом ряду, я думаю лишнее слово СЕРЬЁЗНЫЙ, а во втором ряду, я думаю что КОНЬКИ.
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