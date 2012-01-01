Какое окончание имени прилагательного мужского рода нельзя проверить

Русский язык
Какое окончание имени прилагательного мужского рода нельзя проверить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание ий нельзя поверить 
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