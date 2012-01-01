Часть А При выполнении заданий А1-А20 обведите кружком правильный ответ А1. В каком слове пишется одна буква Н? 1) оловя..ый 2) нефтя..ой 3) пусты..ый 4) име..ой А2. В каком прилагательном пишется НН? 1) лебеди..ый 2) ...

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Часть А При выполнении заданий А1-А20 обведите кружком правильный ответ А1. В каком слове пишется одна буква Н? 1) оловя..ый 2) нефтя..ой 3) пусты..ый 4) име..ой А2. В каком прилагательном пишется НН? 1) лебеди..ый 2) румя..ый 3) тыкве..ый 4) осли..ый А3. В каком ряду все прилагательные пишутся с НН? 1) тума..ый, ветре..ый; 2) стра..ый, коро..ый; 3) льня..ой, зако..ый; 4) ю..ый, багря..ый. А4. Какое прилагательное пишется слитно? 1) (северо)восточный 2) (кисло)сладкий 3) (ярко)зелёный 4) (древне)русский А5. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется буква Ь? 1) холодная ноч…, грустно глядиш… 2) шеест…надцать стульев, хорош… собою 3) собирает…ся уезжать, запросиш…ся домой 4) медный грош…, трудно спрятат…ся А6. Укажите вариант, в котором границы причастного оборота выделены неправильно (запятые не проставлены). 1) Посреди двора с кудахтаньем метались три курицы попавшиеся на рыболовные крючки. 2) На построенном у воды мостике стоял настоящий морской капитан в белом кителе. 3) Сквозь пелену тумана смутно виднелись деревья чернеющие на противоположном берегу реки. 4) Воробьи быстро склевали брошенные им крошки. А7. Наречие – это 1) Часть речи, обозначающая действие предмета 2) Часть речи, обозначающая признак предмета по действию 3) Часть речи, обозначающая признак действия

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