Какие цвета получатся,если смешать цвета радуги с красным цветом(7 новых цветов)
Окружающий мир
Какие цвета получатся,если смешать цвета радуги с красным цветом(7 новых цветов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красный+красный=красный красный+оранжевый=коричневый Красный+желтый =оранжевый Красный +зеленый=синий Красный +голубой, синий и фиолетовый=коричневый
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